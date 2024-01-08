الإثنين 08 يناير 2024
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"إكسترا نيوز": دخول 160 شاحنة مساعدات لغزة وإقامة 6 آلاف خيمة للنازحين

شاحنات
شاحنات

كشف عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من العريش عن آخر التطورات المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية والتجارية لقطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية خانقة بسبب الحصار والعدوان الإسرائيلي.

أوضح الغنام، في حديث هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن مصر تقوم بإدخال مساعدات مصرية بنسبة 100% تفوق حاجز الـ 80% من إجمالي المساعدات التي تصل إلى القطاع على مدار الساعة، مشيرا إلى أنه تم دخول 128 شاحنة عبر معبر كارم أبوسالم ونحو 40 شاحنة عبر معبر رفح اليوم.

وأشار إلى أن بعض الشاحنات تحمل بضائع تجارية تم شراؤها من قبل الصناع والتجار الفلسطينيين، ما يدل على وجود دور للقطاع الخاص في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية توقيت إدخال المساعدات للقطاع الذي يواجه خطر المجاعة بعد أن استمر الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة.

أضاف أن مصر قامت بإقامة 6 آلاف خيمة في المرحلة الأولى داخل مخيم كبير يشرف عليه الهلال الأحمر المصري بمشاركة شباب متطوعين، وذلك في خان يونس والمناطق الجنوبية من القطاع، لإيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي.

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