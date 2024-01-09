إصابة شخص في حريق شقة سكنية بروض الفرج

شهدت منطقة روض الفرج، إصابة شخص إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل منزل بشارع جسر البحر بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأجهزة مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وفرض كردون أمنى ومنع خطر الامتداد الى المجاورات والسيطرة على الحريق، وتبين بالفحص أن النيران شبت فى الطابق الأرضى لعقار مكون من 3 طوابق، وأسفر عن إصابة مسن وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتم إخماد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.