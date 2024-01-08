ورشة عمل حول تحديثات المستحضرات الصيدلية البشرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن التحديثات المطبقة حديثا في الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية.

وتهدف ورشة العمل إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية البشرية على التحديثات المدرجة في الإصدار الثاني للدليل التنظيمي لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٢٠٢٣/٤٥٠، والإصدار الخامس للدليل التنظيمي لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٢٠٢٢/١٥٠، وكذلك التحديثات الخاصة بالإصدار الرابع للدليل التنظيمي لمتغيرات المستحضرات البشرية.

ورشة عمل

قالت الهيئة إنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ يناير 2024 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، حيث إن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية.

أشارت إلى أن ورشة العمل تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة ونصف مساءً، حيث إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب الخميس الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٤.

وأضافت أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.