الإثنين 08 يناير 2024
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عالم

"أنقذونا".. محتجز إسرائيلى يطالب حكومة نتنياهو بوقف الحرب

غزة
غزة

بثت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الإثنين، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم شريط فيديو يظهر محتجزًا إسرائيليًا في قطاع غزة.

تحدث إيلاد كاتسير، 47 عامًا، لمدة 3 دقائق ونصف تقريبًا في الفيديو الذي نشره لواء القدس ويظهر في الفيديو وهو يقف أمام شعار الحركة.

وهذه هى المرة الثانية التي يظهر فيها في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بالحركة، الأول كان في منتصف ديسمبر.

وفي الفيديو الجديد، يتحدث كاتسير باللغتين الإنجليزية والعبرية ويذكر اسم رجل آخر كان محتجزًا كرهينة، وهو تامير أدار.

يقول كاتسير:“تامير أدار، صديقي العزيز، رحمه الله، ولتبارك ذكراك، أشارك عائلتك حزنها”، مضيفًا "أنها معجزة أنني مازلت على قيد الحياة، أود أن أخبر عائلتي أنني أحبهم كثيرًا، وأفتقدهم كثيرًا."

تابع: "أريدهم [الحكومة] أن يعيدوني، وكذلك جميع المحتجزين الآخرين، وأن ينهوا هذه الحرب اللعينة، مع كل يوم من أيام الحرب، يُقتل المزيد من الجنود والمزيد من الرهائن. أوقفوا الحرب وأعيدوا لنا الرهائن إلى الوطن بسلام. عقد صفقة لتبادل أسرى الحرب مع حماس وإعادتنا إلى الوطن”.

وكانت والدة كاتسير، هناء، ضمن المجموعة الأولى من المحتجزين الذين تم إطلاق سراحها خلال هدنة قصيرة الأمد في نوفمبر.

كان إطلاق سراحها مفاجأة لكثير من الإسرائيليين لأن حركة الجهاد الإسلامي كانت أعلنت قبل أيام من اطلاق سراحها، وفاتها، وقالت ابنتهما كارميت لشبكة CNN إن زوج هناء قُتل في 7 أكتوبر.

حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الجهاد الإسلامي في فلسطين فلسطين قطاع غزة إيلاد كاتسير لواء القدس

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