«أماكن محرمة».. متى تكون عقوبة التنقيب عن الآثار خلسة جناية؟

ما زال البحث عن الكنز الوهمي وحلم الغنى السريع يطارد الكثير من الخارجين عن القانون الذين يريدون المال على حساب القانون والدولة فيلجأ العديد للطرق الغير قانونية للحفر والتنقيب عن الآثار حتى لو كان على حساب جثث وضحايا.

خبير قانوني يرصد تفاصيل العقوبة

في هذا الصدد يرصد الدكتور الخطيب محمد، تفاصيل جريمة التنقيب عن الآثار ويقول أن هناك من في الوقائع جرائم وهناك من لا تكون عليه أي مسئولية قانونية والذي يفصل في ذلك الواقعة وظروف المكان وواقعة الضبط حيث أن هناك أماكن تقع في خرائط المناطق الآثرية التي يحذر الحفر بها وهذه الأماكن تكون محددة من قبل هيئة الآثار.

وتابع أن هناك من يقوم بالحفر في بيته بالمخالفة للقانون في كل الأحوال لكن العقوبة تكون بتوافر الركن المادي والمعنوي، فالركن المادي في قيام الجاني بالحفر في أراضي مملوكة للدولة أو في من منطقة تعد من المناطق الاثرية وأما الركن المعنوي فيتمثل في القصد الجنائي وهو نية الجاني في البحث أو التنقيب عن الآثار.

وقال الخبير القانوني إن قانون حماية الآثار في المادة ٤٢ نص على أن عقوبة الحفر تقود إلى السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه مع المصادرة.

كما أن هناك جرائم تكون مقترنة بحالات التنقيب عن الآثار إذا تم الحفر خلسة أو إخفاء الآثر أو جزء منه بقصد التهريب، والتسبب في موت أحد خلال عملية الحفر أو انهيار مباني وتعريض حياة المواطنين للخطر.

هواجس الكنز المزعوم

وفي حلوان، شهدت جريمة تنقيب 4 متهمين عن الآثار في منطقة حلوان في عقار سكني واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة في غرفة بالطابق الأرضي بالعقار محل الواقعة، بهدف البحث عن آثار أو كنز مزعوم، بناء على تقييم بأن المنزل قديم وهواجس بأن تحته آثارا، وهنا اتفقوا جميعًا على التعاون في التنقيب حتى تم ضبطهم.

التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

في الدرب الأحمر، ارتكب متهمين جريمة التنقيب عن الآثار باستخدام أدوات حديدية للحفر.

واعترف المتهمون بارتكاب تهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، وتمكنوا من حفر 6 أمتار أملًا في العثور على قطع أثرية وبيعها لتحقيق الثراء السريع عقب فحصهم للمنزل، وتبين أنه قديم ومتهالك ويرجح أن يكون آسفله آثار.