خبير: أمريكا تتصدر إنتاج الغاز المسال بعد التوسع فيه لكنها لن تبقى طويلًا

قال ممدوح سلامة، خبير القطاع النفطي، إن الولايات المتحدة وسعت إنتاجها في الغاز المسال ولكنها كونها أخذت مركز الصدارة في إنتاجه لن تتمكن من الاحتفاظ بهذه المكانة كثيرًا.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قطر وسعت إنتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن، وربما في وقت قريب ستسعيد مركزها الأول الذي صمدت فيه لسنوات.

وأكد أن قطر تمتاز على جميع المنتجين أنها الأرخص والأكثر اندماجا في صناعتها وتملك مصانع للغاز وناقلاته كما أنها أكبر احتياطي للغاز بالعالم.

قطر تتسخدم كبرى الشركات الغربية لتوسيع طاقتها الإنتاجية

وتابع، أن التكنولوجيا الأمريكية متوفرة بقطر التكنولوجيا الشبيهه لها لأن قطر تستخدم كبرى الشركات الغربية للاستثمار معها لتوسيع طاقتها الإنتاجية مثل شيل وشركة فرنسية وروسية وشركة صينية وجميعهم اشتركوا في استثمارات توسيع الطاقة حتى تضمن قطر أسواقها لسنوات طويلة.