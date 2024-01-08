فعاليات وأنشطة.. جهود "حياة كريمة" في رفع الوعي بمخاطر المخدرات

نفّذت المبادرة الرئاسية مؤسسة "حياة كريمة"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ووزارة التضامن الاجتماعي، سلسلة من الأنشطة التوعوية بهدف حماية الشباب وحتى الأطفال من مخاطر التدخين وتعاطي المخدرات، داخل القرى التابعة للمبادرة وشملت الأنشطة تنفيذ ورش حكى بأساليب إبداعية لاكتشاف مواهب الأطفال وتوجيههم بعيدًا عن التدخين، إلى جانب فعاليات توعية في مئات القرى كما تستهدف توعية الأسر حول مخاطر التدخين والمخدرات.

جهود حياة كريمة في رفع الوعي والتوعوية بمخاطر المخدرات

وفي إطار استمرار البرامج التوعوية لرفع الوعي حول خطورة تعاطي المواد المخدرة، يستهدف البرنامج تحفيز التفاعل والمشاركة الفعّالة من قبل الأطفال، وتشجيع الأسر على التعاون مع المبادرة لتحقيق بيئة خالية من التدخين والمخدرات.

قرية بلا إدمان

وحرصت المؤسسة على إطلاق مبادرة "قرية بلا إدمان" والتي تستهدف القرى التابعة لها في مختلف المحافظات بهدف حماية الشباب من مخاطر الإدمان وتشمل جهود المبادرة أيضًا توسيع البرامج التوعوية وتنفيذ العديد من الأنشطة للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات وتحقيق قرى خالية من الإدمان.

مبادرة أنت الحياة

واطلقت حياة كريمة مبادرة "أنت الحياة"، والتي نظمت ندوات توعية وتثقيف للطلاب في المراحل الإعدادية والثانوية حول خطورة الإدمان، وقد شملت هذه الندوات مجموعة واسعة من المواضيع، بدءًا من التدخين وصولًا إلى مختلف أنواع المواد المخدرة كما قامت المبادرة بجولات توعية في محافظات مختلفة لتشمل أكبر عدد ممكن من المصريين.

مهرجان الأسرة والطفل

كانت إحدى الفعاليات التوعوية اطلاق مهرجان "الأسرة والطفل"، الذي يهدف إلى توعية الأسر بأخطار تعاطي المخدرات، يتم تنفيذ المهرجان في القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، شهد المهرجان مشاركة نسائية وربات أسر، حيث تم تنفيذ جلسات وأنشطة توعية لتعزيز الوعي والتثقيف الأسري لمواجهة مشكلة المخدرات، تضمنت الفعاليات ورش حكى وندوات للأطفال لتدريبهم على التفكير الإيجابي ومواجهة المشكلات بشكل فعّال.

مبادرة القرار قرارك

وضمن جهود حياة كريمة في تطوير وتعزيز حياة المواطنين في الريف المصري أطلقت مبادرة "القرار قرارك" والتب تركز على جوانب متعددة لبناء وتنمية الإنسان، ومن بين الجوانب الهامة لعمل المبادرة هي التوعية بأخطار الإدمان، خاصةً بين المراهقين.

يتم توفير خدمات تأهيلية واقتصادية لمرضى الإدمان بهدف ضمان استمرار تعافيهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وتشمل جهود المبادرة رفع الوعي بأخطار الإدمان بين الطلاب والعاملين في المؤسسات الحكومية.