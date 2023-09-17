"علاج الإدمان" يطلق مبادرة قرية بلا إدمان في 755 من قرى "حياة كريمة"

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن إطلاق مبادرة "قرية بلا إدمان" داخل حوالي 755 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمشاركة أكثر من 5 آلاف متطوع، لتوعية الأطفال والشباب من خطر التعاطي والإدمان من أبناء محافظات هذه القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البرامج التوعوية تحت إشراف الصندوق.

التعريف بأضرار الإدمان من خلال تنظيم ندوات توعوية وأنشطة مدرسية



وأكد الصندوق، أن المبادرة تستهدف التعريف بأضرار الإدمان من خلال تنظيم ندوات توعوية وأنشطة مدرسية فى المدارس و مراكز الشباب، بالاضافة الى تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب هذه القرى، وأيضا تدريبهم على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطي المخدرات، كما يتم إطلاق مهرجان الأسرة والطفل وورش حكى للأطفال عن أضرار الإدمان، ودوري رياضي بين الشباب تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " داخل العديد من القرى بالمحافظات المستهدفة منها الجيزة، أسوان، بنى سويف، الدقهلية، الفيوم، الغربية، وقنا، دمياط، وكفر الشيخ وغيرها.

توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر والعلاج من الإدمان مجانا

وأشار إلى أن الصندوق يوفر أيضا خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، واطلاق العديد من البرامج التى تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وايضا تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كذلك تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة تعاطي المخدرات.