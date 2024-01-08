الإثنين 08 يناير 2024
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عالم

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين فى غزة إلى 112 صحفيًا

غزة
غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (112 صحفيًا) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين عبدالله بريص، ومحمد أبوداير، حيث استشهدا بقصف الاحتلال الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة.

فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 23 ألف شهيد و84 شهيدًا، إضافة إلى 58 ألفًا و926 جريحًا، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وقالت وزارة الصحة في تصريحات، على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 17 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 249 شهيدًا و510 جرحى خلال 24 ساعة.

في السياق، أشارت الوزارة إلى أن مستشفيات جنوب غزة فقدت قدراتها الاستيعابية للجرحى في كل الأقسام بما فيها العناية المركزة، لافتة إلى "اكتظاظ كبير في مستشفيات جنوب غزة ومئات الجرحى يفترشون الأرض في الممرات والساحات".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة د.أشرف القدرة أن المجاعة والجفاف والأوبئة تشكل مثلث الموت الذي يحاصر 1.9 مليون نازح في أماكن الإيواء بقطاع غزة

أضاف:"يجب على الأمم المتحدة ومؤسساتها إجراء تدخلات عاجلة ومركزة لمنع الكارثة الصحية والإنسانية التي يتعرض لها النازحون.

غزة الشهداء الصحفيين قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة العدوان الإسرائيلى

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