محافظ القاهرة تبحث تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائرى (صور)

عقدت جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا حضره اللواء عبدالناصر رضا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والمهندس أشرف فوزي بجامعة عين شمس واللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، واللواء عبدالتواب محمد رئيس حى دارالسلام، واللواء مجدي عبدالمتعال رئيس حى البساتين، والمهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية، وسكرتيرا ومديرا إدارات الإسكان بالأحياء المعنية لبحث أعمال التطوير وتحسين الهوية البصرية للطريق الدائري بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية.

أشارت جيهان إلى أن جميع الأجهزة المعنية لا تدخر جهدا في تقديم سبل الدعم اللازم، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد في ظل نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير ومشروعات البنية التحتية والخدمات؛ مما يسهم في تحقيق نقلة حضارية بمختلف قطاعات التنمية.

خلال لقائها مع الشركة المنفذة للأعمال استفسرت سيادتها عن مدة إنجاز المشروع والمتمثلة في خمسة أشهر، وذلك في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول ٦ كيلومترات، وعلى جانبي الطريق الدائري من خلال العمل في ٥ قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي.

كما تعرفت نائب محافظ القاهرة على مكونات المشروع والأعمال المقترح تنفيذها وفقًا للتصميم المعتمد لتشمل رفع كفاءة مباني وعقارات وأعمال لاند سكيب وتركيب واجهات إعلانية ولوحات مضيئة وبانرات تعبر عن الهوية المصرية وحضارتها من خلال عرض تقديمي.

اعتماد التصميم للتنفيذ وألوان الدهانات وأماكن البانرات بالدائري

وأوضح ممثلو الشركة المنفذة أنه تم اعتماد التصميم للتنفيذ وألوان الدهانات وأماكن البانرات وغيرها من الأعمال التجميلية، حيث تم عمل محاكاة على الطبيعة لعدة نماذج لما سيتم تنفيذه بطول الطريق وفقا للتصميم المعتمد من جامعة عين شمس وبالتنسيق مع محافظة القاهرة.

خلال الاجتماع أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ضرورة التنسيق والتعاون المشترك والمساهمة الفعالة لكافة الأطراف المشاركة كل في نطاقة، موجه سيادتها على التنسيق التام مع وزارة النقل بسرعة تنفيذ إزالات العقارات المتبقية وعمل حصر شامل لها، ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري والطريق السطحي الداخلي مع سرعة إزالة كافة تراكمات ومخلفات الهدم والرتش المتعارضة مع تنفيذ المشروع مع تحديد جدول زمني لتنفيذها، كما طالبت بمخطط حرم الطريق الدائري بعد تطويره، ومنها الطريق الداخلى السطحي، والذي يبلغ عرضه ١٠ أمتار.

وشددت عبدالمنعم على ضرورة التنسيق الشامل للأعمال التي تتم بين الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة النقل والأحياء المعنية وشركات المرافق للانتهاء من كافة أعمالها قبل البدء في أعمال الرصف والتنسيق لوضع وتحديد المناسيب، وأماكن أعمدة الإعلانات والواجهات المضيئة بعد الانتهاء من عمل المجسات الأرضية لها، على أن تقدم الأحياء المعنية بالتسهيلات وتسيير السبل اللازمة للشركات المنفذة من تصاريح، وتوفير مصادر للمياه والكهرباء ورفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة التزاما بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال على وجه السرعة.

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها