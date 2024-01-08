ساهرة فاجنكنخت تدشن حزبًا سياسيًا جديدًا في ألمانيا

أطلقت السياسية الألمانية ساهرة فاجنكنخت، العضوة السابقة في حزب دي لينكه، الإثنين حزبًا سياسيًا جديدًا.

من المقرر أن يمزج الحزب الجديد، تحالف "صحرا فاغنكنيخت"، العقل والإنصاف، بين النهج اليساري في التعامل مع الاقتصاد مع وجهات النظر التقييدية بشأن الهجرة.

وقالت فاغنكنشت إن الحزب يتبع تقليدًا في العمل من أجل "العدالة الاجتماعية"، لكن الكثيرين يربطون اليسار الآن بـ "المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي ومسائل نمط الحياة، ولم يعودوا يشعرون بأنهم ممثلون"، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وانتقد حزب البديل من أجل ألمانيا نائب المستشار روبرت هابيك، بسبب تحذيره من اختطاف القوى المتطرفة لاحتجاجات المزارعين في جمهورية ألمانيا.

وفي بعض المناطق الألمانية، تمكنت الجماعات اليمينية المتطرفة من التسلل، وفي بعض الحالات، تولي مسؤولية احتجاجات المزارعين ضد تخفيضات الدعم الحكومية التي أعلنت في نهاية العام الماضي.

في منتصف النهار في دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا، تحدثت شخصيات من صفوف حزب الساكسونيين الأحرار، وهو حزب يميني متطرف صغير تأسس في عام 2021، في تجمع حاشد خارج دار أوبرا سيمبيروبر، حسبما أفادت إذاعة MDR.

ووجه حزب "الطريق الثالث" وهو حزب من النازيين الجدد شكله أعضاء سابقون في الحزب الوطني الديمقراطي اليميني المتطرف في عام 2013، دعوة على موقعه الإلكتروني لمؤيديه للانضمام إلى المزارعين المحتجين.

وبحسب ما ورد انضم المندوبون الإقليميون لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف إلى احتجاج المزارعين في شتوتغارت، في جنوب غرب ألمانيا.

وحاولت جمعية المزارعين الألمانية المركزية مرارًا وتكرارًا أن تنأى بنفسها عن الأحزاب اليمينية المتطرفة التي رحبت بدعوتها للاحتجاجات.

وحذر نائب المستشارة الألمانية، روبرت هابيك، من اختطاف القوى المتطرفة لاحتجاجات المزارعين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية التى نشرت اليوم الإثنين.