شرطة ألمانيا تتخذ إجراءات مشددة لتأمين كاتدرائية كولونيا فى رأس السنة

تعتزم الشرطة الألمانية، اتخاذ تدابير حماية مشددة لتأمين كاتدرائية مدينة كولونيا والمنطقة المحيطة بها في ليلة رأس السنة، وذلك بعد ورود معلومات حول وجود خطط لشن هجوم "إرهابي" على الكاتدرائية المشهورة عالميًا.

وقال مارتين لوتس، قائد عمليات الشرطة اليوم الجمعة، إنه سيتم الانتشار بشكل يمكن معه مواجهة أي "هجمات محتملة"، وأردف: "لا أستطيع أن أعطي مزيدًا من التفاصيل هنا حول نوعية هذه الهجمات".

وتابع لوتس، أنه من الممكن أيضًا مشاهدة أفراد شرطة يحملون أسلحة رشاشة في كولونيا، وقال: "أعرف أن هذا يمكن أن يثير الانزعاج"، لكنه لفت إلى أهمية هذا الإجراء من أجل تمكين السكان من الاحتفال بشكل آمن.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت قبل عيد الميلاد بلاغات عن وجود خطة محتملة لشن هجوم من جانب مجموعة إسلاموية في ليلة رأس السنة. وعلى إثر ذلك عززت الشرطة من الاحتياطات الأمنية عند الكاتدرائية لتأمين احتفالات عيد الميلاد.

وتقرر إغلاق الكاتدرائية أمام السائحين حتى إشعار آخر؛ وكانت قوات خاصة تابعة للشرطة فتشت مسكنًا في مدينة فيزل الواقعة على الراين السفلي ليلة عيد الميلاد (الكريسماس)، حيث ألقت القبض على خمسة رجال. وأعلنت الشرطة مساء الثلاثاء الماضي عن إطلاق سراح أربعة من هؤلاء الرجال، فيما أبقت على احتجاز طاجيكي (30 عامًا) لتجنب الخطر.

وهناك اشتباه في أن الطاجيكي كان يتجسس على الكاتدرائية.

وفيما يتعلق بالتصورات التي أخذتها الشرطة في الاعتبار في التخطيط لتأمين الكاتدرائية ليلة رأس السنة، قال لوتس: "يجب أن نفكر: ما الذي ربما ينتويه هؤلاء؟ علينا أن نحلل التهديدات دائمًا. إن إلحاق أضرار بالكاتدرائية نفسها ليس بهذه السهولة. وهذا يعني أنه من الممكن أن التهديد يمكن أن يستهدف المنطقة المحيطة".