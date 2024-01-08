لوقف معاناة الأبرياء.. ألمانيا تطالب الاحتلال بتقليل حدة العمليات العسكرية فى غزة

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى عملية عسكرية "أقل حدة" في قطاع غزة، وبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، دعت "بيربوك" في أثناء زيارة إلى تل أبيب، أمس الأحد، إسرائيل إلى تخفيف عمليتها العسكرية في غزة، مضيفة معاناة الكثير من الأبرياء لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، نحتاج إلى إدارة أقل كثافة للعمليات.

وقالت الوزيرة، قبل أن تغادر متوجهة إلى إسرائيل بينما يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها، فإنه يتعين حماية المدنيين بشكل أفضل في أثناء العمليات العسكرية.

وحثت “بيربوك” على زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لمكافحة الجوع والمرض والبرد.

وأضافت أنه لا ينبغي السماح لغزة بأن تشكل تهديدا لإسرائيل في المستقبل، مطالبة حزب الله بلبنان والحوثيين في اليمن بإنهاء أنشطتهم بالمنطقة.

ولفتت إلى أن الجانبين لن يتمكنا من العيش في سلام إلا إذا "رأى كل منهما معاناة الآخر".

وتعد رحلة بيربوك هي الرابعة التي تقوم بها إلى إسرائيل والمنطقة منذ هجمات حماس في أكتوبر.