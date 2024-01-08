واحد من كل 100 استشهد فى غزة منذ أكتوبر الماضى

سلّطت شبكة CNN الأمريكية، الإثنين، الضوء على آخر تطورات الأوضاع في غزة وحصيلة الضحايا الفلسطينيين في الحرب الدائرة بقطاع غزة، مشيرة إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن نحو واحد من كل 100 شخص في غزة استشهد منذ 7 أكتوبر الماضي.

إحصائية جديدة

وأعلنت الصحة الفلسطينية في رام الله، الإثنين عن أن ما لا يقل عن 22835 شخصًا استشهدوا، ويمثل هذا 1% من إجمالي سكان غزة البالغ عددهم 2.27 مليون نسمة، وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني.

وتقوم الوزارة بجمع بياناتها من المستشفيات في قطاع غزة، مضيفة أن 58416 شخصًا أصيبوا وهذا يمثل أكثر من 2.6% من السكان، أو أكثر من واحد من كل 40 شخصًا.

وقدرت وزارة الصحة في غزة، التي تميل إلى أن تكون أعدادها أعلى قليلًا من الوزارة في رام الله بسبب التأخير في نقل المعلومات إلى الضفة الغربية، العدد الإجمالي للقتلى بـ23.084 يوم الإثنين، وأضافت أن 58926 شخصًا أصيبوا.

وتقول إسرائيل إن أكثر من ثمانية آلاف من القتلى هم من المسلحين الذين تستهدفهم في حربها على حماس.