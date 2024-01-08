الإثنين 08 يناير 2024
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عالم

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

جريدة الدستور

نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رسالة لأحد المحتجزين، ويدعى إلعاد كتسير، في غزة.

ووجّه المحتجز رسالة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال فيها: "لقد  تركتمونا وحدنا في 7 أكتوبر، والآن وبعد مرور أكثر من 90 يوما على الحرب تتركونا ثانية".

وأضاف: "لا تقولوا لعائلتي إنكم فعلتم كل شيء من أجل استعادتي، أقول لعائلتي إني أحبهم وأشتاق لهم".

وتتواصل المفاوضات من أجل إنهاء الحرب، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ناقش جهود منع اتساع الصراع في غزة، في اجتماع مع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في السعودية، اليوم الإثنين.

إلعاد كتسير فيديو إلعاد كتسير رسالة إلعاد كتسير

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إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

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