الإثنين 08 يناير 2024
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رياضة

بلدية المحلة يستعيد نغمة الانتصارات بهدف فى مرمى سموحة بكأس الرابطة

بلدية المحلة يهزم
بلدية المحلة يهزم سموحة بهدف نظيف

حقق فريق بلدية المحلة، فوزا هاما على حساب نظيره سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، عصر اليوم الاثنين، في الجولة الأولى بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

جاء هدف المباراة الوحيد وبلدية المحلة، عن طريق محمد أميسى، في الدقيقة الـ18.

 

وكان بلدية المحلة بدأ المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد صابر ومحمد رجب، وأحمد رضا وأحمد مجدي.

خط الوسط: إسلام مرزوق ويوسف حسن، ومحمد أشرف ومحمد أميسي.

خط الهجوم: فابيو أكيم وكريم أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد حسين وهشام شعبان، وعبده سمانة رزاق، والسيد عوض ومحمد عادل أمو، وإبراهيم شتا وأحمد عثمان، وماجد هاني.

 

أما تشكيل سموحة، كان التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: طارق علاء ومحمد المغربي، وميدو مصطفى وعبدالرحمن عامر.

خط الوسط: إسلام جابر ودوكو دودو، وعمرو قلاوة ومحمد عصام.

خط الهجوم: أحمد خالد وحسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حسين تيمور وبركات حجاج، وأبوبكر ليادي ولحسن دهدوه، وإبراهيم جامبو وأحمد خالد، وأحمد علي أمين ومحمد سعيد، وفادي فريد.

وتعد هذه النسخة هي الثالثة على التوالي بكأس رابطة الأندية المحترفة، حيث انطلقت النسخة الأولى من المسابقة (موسم 2021 /2022)، وتوج بها فريق مودرن فيوتشر على حساب غزل المحلة بنتيجة 5/1.

بينما توج فريق سيراميكا كليوباترا، بالنسخة الثانية من البطولة (الموسم الماضي نسخة 2022 /2023)، على حساب المصري البورسعيدي برباعية مقابل هدف.

 

مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة

المجموعة الأولى.. الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، وسموحة ومودرن فيوتشر.

المجموعة الثانية.. طلائع الجيش وبيراميدز، وفاركو وزد.

المجموعة الثالثة.. سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، وإنبي والداخلية.

المجموعة الرابعة.. المقاولون العرب والمصري البورسعيدي، والجونة والبنك الأهلي.

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