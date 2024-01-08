اختناق سيدة وإصابة زوجها إثر تسريب للغاز داخل شقتهما فى كرداسة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها با ختناق إثر تسرب الغاز بمسكنهما الكائن بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوجود جثة ومصاب داخل شقة بمنطقة كرداسة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وفاة سيدة مختنقة، فيما أصيب زوجها، نتيجة استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، المنبعث عن “موقد فحم”، داخل غرفة نومهما، المُغلقة بإحكام.

تم نقل الزوج إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.