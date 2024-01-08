الإثنين 08 يناير 2024
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محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع مستجدات تحصيل مستحقات التقنين لمشروع تطوير "شق الثعبان"

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وموقف تقنين الأوضاع لمشروع تنمية وتطوير منطقة "شق الثعبان"، وذلك بحضور المستشار أيمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية، والعميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان وممثلي إدارات الأملاك والإيرادات بمحافظة القاهرة.  

واستهلت نائب محافظ القاهرة كلمتها بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، طبقًا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهذا الشأن.

وخلال الاجتماع، استعرضت نائب محافظ القاهرة الجهود في رفع كفاءة وتطوير المنطقة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لجميع المصانع والورش القائمة بها، بالتزامن مع تقنين أوضاع تلك الورش في إطار جهود تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية بها، عبر القيام برصف الطرق وعمليات التجميل وتنسيق الموقع العام لتحويلها لمدينة عالمية للرخام والجرانيت، باعتبار أن المنطقة أحد أهم تجمعات هذه الصناعة؛ من أجل تعظيم صادراتها.

 

اتخاذ الإجراءات لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة المهمة

كما تابعت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية الإجراءات التي يتم اتخاذها لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بالمنطقة، ورفع كفاءة المنطقة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للعمل على مواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.

ووجهت "عبدالمنعم" بحصر شامل لعدد المصانع والورش والمعارض التي قامت بالسداد الكامل والجزئي لكل مديوناتها لتقنين أوضاعهم، إلى جانب حصر الحالات غير الجادة في السداد وبيان أسبابها، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المتقاعسين عن السداد، وذلك في ضوء اتجاه الدولة نحو تعظيم أعمال التطوير بالمنطقة، والذي يسهم في زيادة قيمة الصادرات بشكل عام خلال المرحلة الحالية، ودعم الصناعة المصرية.

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شق الثعبان تطوير المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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