الإثنين 08 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

حاضرون دائمًا.. "سبيل" ترسم ابتسامة على وجوه المصريية بالمحافظات

حياة كريمة
حياة كريمة

واصلت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دورها في المحاور المختلفة منها الدور الاجتماعي من خلال مبادرتها "سبيل"، التي تركز على تقديم وجبات غذائية متكاملة لأهالي المرضى في المستشفيات، كما حرصوا على مشاركة الأقباط فرحتهم في أعيادهم لتوزيع الوجبات الساخنة عليهم في الكنائس.

مبادرة "سبيل" ترسم البسمة على الوجوة

تحمل المبادرة رسالة إنسانية واضحة لدعم الأسر المتأثرة بالمرض وترافق أقاربهم في المستشفيات، كما تعمل على تعزز مبدأ المواطنة والاهتمام بالقضايا الاجتماعية، ومشاركة شركاء الوطن فرحتهم واحتفالهم.

توزيع الوجبات على المرضى وأسرهم

وبرز دور مبادرة "سبيل" خلال الفترة الماضية حيث بذل المتطوعون مجود كبير لدعم المرضى وعائلاتهم في المستشفيات، من خلال توزيع وجبات غذائية صحية ومتكاملة  عليهم، تأتي هذه الجهود ضمن حرص حياة كريمة على تخفيف معاناة المرضى وأسرهم، حيث يقوم فريق حياة كريمة بتوفير العون للمرضى وتخفيف العبء عنهم أثناء فترة العلاج في المستشفيات.

زيارة الكنائس وتوزيع الوجبات في عيد الميلاد

أحيا أفراد من مبادرة "سبيل" أمس حفلات عيد الميلاد في عدة كنائس بمناطق متفرقة، حيث زار الفرق التابعة للمبادرة عدة كنائس، حيث بدأوا بزيارة كنيسة أبو سيفين في الوراق واستمروا في جولتهم لتشمل كنائس في مختلف المناطق.

في السياق، أكد المشاركون في المبادرة أن الهدف من الجولة هو تقديم الدعم والفرح للمحتفلين بعيد الميلاد في مختلف الكنائس، زُرِعَت محطات الفرح في عدة مراكز بما في ذلك أوسيم وبولاق الدكرور وكرداسة، حيث تم توزيع وجبات سريعة والمشاركة في الاحتفالات.

وأكد القائمون على المبادرة أن هدفهم الرئيسي هو تحقيق تواصل فعّال مع المجتمع المسيحي وتوفير الدعم اللازم لهم في هذا الوقت المبهج، حيث تأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التضامن المجتمعي في مختلف أنحاء الجمهورية، فضلا عن تقديم العون والدعم للفئات المختلفة في المجتمع المصري، سواء في الظروف الصحية داخل المستشفيات أو خلال فترات الاحتفال والتضامن الاجتماعي في أوقات خاصة مثل الأعياد.

مبادرة سبيل سبيل زيارة الكنائس توزيع الوجبات في عيد الميلاد حياة كريمه

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حياة كريمة تجهز الوجبات الساخنة لتوزيعها على الأقباط في عيد الميلاد

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