سريلانكا تنضم لعملية "حارس الازدهار" التى تقودها البحرية الأمريكية

قالت البحرية السريلانكية، الإثنين، إنها ستنضم إلى قوة العمل البحرية بقيادة الولايات المتحدة لحماية الملاحة الدولية من هجمات الحوثيين في اليمن، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم البحرية جايان ويكراماسوريا: "سننضم إلى عملية (حارس الازدهار) التي تقودها البحرية الأمريكية"، مع نشر سفينة دورية تضم أكثر من 100 شخص.

وقالت مصادر عسكرية إن إسرائيل نفذت ضربات قاتلة في سوريا، حيث قالت 6 مصادر مطلعة، لرويترز، إن إسرائيل تنفذ موجة غير مسبوقة من الضربات القاتلة في سوريا تستهدف شاحنات البضائع والبنية التحتية والأشخاص المشاركين في شريان أسلحة إيران لوكلائها في المنطقة.

وقالت المصادر، من بينها ضابط في المخابرات العسكرية السورية وقائد في التحالف الإقليمي الذي يدعم دمشق، إن إسرائيل غيرت استراتيجياتها في أعقاب الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل وحملات القصف التي تلت ذلك في غزة ولبنان.

وقالت المصادر إنه على الرغم من أن إسرائيل ضربت أهدافا مرتبطة بإيران في سوريا لسنوات، بما في ذلك المناطق التي تنشط فيها جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، إلا أنها تشن الآن غارات جوية أكثر فتكا ومتكررة ضد عمليات نقل الأسلحة الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي في سوريا.

وقال القائد في التحالف الإقليمي، ومصدران آخران مطلعان على تفكير حزب الله، إن إسرائيل تخلت عن "قواعد اللعبة" غير المعلنة التي ميزت في السابق ضرباتها في سوريا، ويبدو أنها "لم تعد حذرة" بشأن إلحاق خسائر فادحة بحزب الله هناك.

وقال القائد، واصفاً الغارات الإسرائيلية على عمليات نقل الأسلحة التي يتعامل معها حزب الله قبل 7 أكتوبر: "لقد اعتادوا إطلاق طلقات تحذيرية، كانوا يضربون بالقرب من الشاحنة، ويخرج رجالنا من الشاحنة، ثم يضربون الشاحنة".

ولم يرد جيش الاحتلال على أسئلة "رويترز" بشأن حملته المتصاعدة، وقال مسئول إسرائيلي كبير، في مؤتمر صحفي شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "حزب الله" بدأ هذه الجولة من القتال بهجمات في 8 أكتوبر، وإن الاستراتيجية الإسرائيلية كانت استراتيجية انتقامية.