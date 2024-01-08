الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

سريلانكا تنضم لعملية "حارس الازدهار" التى تقودها البحرية الأمريكية

البحر الاحمر
البحر الاحمر

قالت البحرية السريلانكية، الإثنين، إنها ستنضم إلى قوة العمل البحرية بقيادة الولايات المتحدة لحماية الملاحة الدولية من هجمات الحوثيين في اليمن، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم البحرية جايان ويكراماسوريا: "سننضم إلى عملية (حارس الازدهار) التي تقودها البحرية الأمريكية"، مع نشر سفينة دورية تضم أكثر من 100 شخص.

وقالت مصادر عسكرية إن إسرائيل نفذت ضربات قاتلة في سوريا، حيث قالت 6 مصادر مطلعة، لرويترز، إن إسرائيل تنفذ موجة غير مسبوقة من الضربات القاتلة في سوريا تستهدف شاحنات البضائع والبنية التحتية والأشخاص المشاركين في شريان أسلحة إيران لوكلائها في المنطقة.

txt

إعلام إسرائيلى: شركة صينية توقف الشحن إلى إسرائيل بسبب التهديدات فى البحر الأحمر

وقالت المصادر، من بينها ضابط في المخابرات العسكرية السورية وقائد في التحالف الإقليمي الذي يدعم دمشق، إن إسرائيل غيرت استراتيجياتها في أعقاب الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل وحملات القصف التي تلت ذلك في غزة ولبنان.

وقالت المصادر إنه على الرغم من أن إسرائيل ضربت أهدافا مرتبطة بإيران في سوريا لسنوات، بما في ذلك المناطق التي تنشط فيها جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، إلا أنها تشن الآن غارات جوية أكثر فتكا ومتكررة ضد عمليات نقل الأسلحة الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي في سوريا.

وقال القائد في التحالف الإقليمي، ومصدران آخران مطلعان على تفكير حزب الله، إن إسرائيل تخلت عن "قواعد اللعبة" غير المعلنة التي ميزت في السابق ضرباتها في سوريا، ويبدو أنها "لم تعد حذرة" بشأن إلحاق خسائر فادحة بحزب الله هناك.

وقال القائد، واصفاً الغارات الإسرائيلية على عمليات نقل الأسلحة التي يتعامل معها حزب الله قبل 7 أكتوبر: "لقد اعتادوا إطلاق طلقات تحذيرية، كانوا يضربون بالقرب من الشاحنة، ويخرج رجالنا من الشاحنة، ثم يضربون الشاحنة". 

ولم يرد جيش الاحتلال على أسئلة "رويترز" بشأن حملته المتصاعدة، وقال مسئول إسرائيلي كبير، في مؤتمر صحفي شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "حزب الله" بدأ هذه الجولة من القتال بهجمات في 8 أكتوبر، وإن الاستراتيجية الإسرائيلية كانت استراتيجية انتقامية.

سيرلانكا الحوثي الولايات المتحدة البحر الاحمر البحرية

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

غرفة سرية و100 مليون جنيه.. عصابة المليونيرات في قبضة أمن الجيزة

هل يفكر بايدن فى إقالة وزير الدفاع أوستن؟

وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية بيكنباور

ترتيب حراس مرمى الفراعنة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية