الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تزيد الحموضة.. احذر تناول هذه الأطعمة

الحموضة
الحموضة

مشكلة الحموضة من أكثر المشكلات الصحية التى تواجه الكثير منا، ولا يعلم معظمنا كيفية التعامل مع تلك المشكلة، وهو ما يزيد من تلك الأزمة بدلا من حلها. ونستعرض في السطور التالية مجموعة من النصائح التى تساعد بشكل كبير في القضاء على تلك الأزمة التى يتمثل أهمها في الابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة.

وكما جاء في موقع "هيلث"، فهناك مجموعة من النصائح التي تساعد فى التخلص من مشكلة الحموضة، والتى يأتى على رأسها الابتعاد عن تناول بعض الأطعمة، مثل الأطعمة التى تحتوي على نسبة عالية من الثوم أو البصل لأن تلك الأطعمة تزيد من الحموضة بدلا من تقليل حجم المشكلة.

الكركم والكارى 

ووفقا لما جاء في الموقع، فمن ضمن الأمور التى تساعد فى حل مشكلة الحموضة عدم تناول المشروبات الغازية لأنها تزيد من مشكلة الحموضة بشكل كبير، إلى جانب ذلك يجب الحرص على الامتناع عن تناول البهارات بصورة مباشرة، خاصة الكركم والكاري وكذلك الفلفل الأسمر والأبيض، كما يجب الامتناع عن تناول الأطعمة المملحة وكذلك المخللات، والتى تتسبب في زيادة الحموضة بصورة كبيرة.

الحل

كما يجب الحرص على عدم تناول المقرمشات بكميات كبيرة نظرا لأنها تزيد من الحموضة بشكل مباشر، لذا يفضل عدم تناولها، وكذلك الأطعمة التى تحتوي على نسبة عالية من الدهون لأنها تسبب الإصابة بالحموضة، وكذلك الأكلات مثل السوشي وغيرها من الأطعمة المصنعة التى تزيد فرص الإصابة بالحموضة، ويجب الحرص على تناول الحليب كمشروب أساسي للتعامل مع الحموضة، من خلال تناول 2 كوب دفعة واحدة، فيقلل من مشكلة الحموضة بنسبة كبيرة.

لو بتعانى من الحموضة تناول هذه الأطعمة يزيد من المشكلة الحموضة مشكلة الحموضة التخلص من مشكلة الحموضة علاقة تناول الكركم والكاري بالحموضة

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