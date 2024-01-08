"المصرية لنقل الكهرباء" تتعاقد على تنفيذ الخط الهوائي لمنطقة كهرباء الإسكندرية

وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، على عقد مع شركة مدكور للمشاريع لتنفيذ الخط الهوائي المزدوج الدائرة التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، وذلك لربط محطتي ND7/ND8 بطول يصل إلى حوالي 85 كم بجهد 220 ك.ف. بنظام تسليم مفتاح.

تبلغ تكلفة المشروع حوالي 965 مليون جنيه مصري، وسيتم تمويله من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

أشار بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذا التوقيع يأتي استمرارًا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية، وفي إطار المجهودات المبذولة لاستكمال منظومة تدبير التغذية الكهربائية المطلوبة لمشروعات الدلتا الجديدة.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، والتي ترسمُ وتحدد التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 واحتل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أولوية كبيرة تمثلت فيما يلى:

- رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ في عام ٢٠٣٠من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، وتبنى العديد من السياسيات على صعيد تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الاخضر وتبنى أطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية جاذبة للاستثمارات فى الطاقة المتجددة وتحفيز آليات التمويل..

- تعزيز الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادى وعدد من المطورين بقيمة ٨٣ مليار دولار فى قطاع الطاقة المتجددة، وتم توقيعها على هامش مؤتمر المناخ cop 27..

- تعزيز محورية مصر الإقليمى فى الربط الكهربائي ومضاعفة صادرات الكهرباء الى ما لا يقل عن ١.٥ جيجاوات يوميا..

- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن لتصبح مصر لاعبا فاعلا فى إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء..

- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا للتحول مصر لناقل عام الطاقة إلى القارة الأوروبية

- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السودان ويتيح هذا المشروع الربط بين مصر ودول القارة السمراء..