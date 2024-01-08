القابضة للمياه تهيب بعملائها سرعة تحديث بيانات العدادات مسبقة الدفع

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، عن البدء فى تحديث بيانات عدادات المياه مسبقة الدفع، بإضافة موعد الإجازات والأعياد الرسمية لعام 2024، وذلك لضمان استدامة تقديم الخدمة دون انقطاع حال انتهاء الرصيد خلال تلك الفترات.

عدادات المياه مسبقة الدفع

وأوضحت الشركة أنه يمكن للعملاء مستخدمى عدادات المياه مسبقة الدفع تحديث بيانات العداد عن طريق الشحن من خلال التوجه لأقرب مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بمراكز خدمة العملاء والأفرع، أو التوجه لنقاط "فورى- خالص" المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أنه يتعين على المستخدم وضع الكارت بالعداد قبل التوجه إلى مركز الشحن بمراكز خدمة العملاء أو الأفرع أو نقاط البيع "فوري- خالص".

جدير بالذكر أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: "القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر أو عدم دقة تسجيل القراءات- التحكم ومتابعة الاستهلاك- يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي تم استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن".

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن التواصل الدائم والمستمر مع المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وصفحة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى www.facebook.com/HCWWeg، ويسعدها تلقي استفسارات وشكوى العملاء من خلال الخط الساخن 125 لخدمة المياه على مدار 24 ساعة.

على الجانب الآخر، تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، جميع محطات الصرف الصحي التي تخدم مدينة الغردقة لمتابعة انتظام وسير العمل.

وأكد عيسى، خلال جولته، ضرورة الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة داخل محطات ومواقع الشركة، بجانب توجيه قطاع المعامل ومراقبة الجودة وشئون البيئة بالشركة للالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الصحية القياسية داخل محطات الصرف الصحي بجميع مدن المحافظة.



