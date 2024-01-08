الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق في وفاة شخص توفي بأزمة قلبية بالمقطم

جثة
جثة

تولت نيابة المقطم التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص توفي إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكشفت مناظرة النيابة للجثة أنها لشخص يدعى "جمعة.ع" يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وان الوفاة بسبب أزمة قلبية ولا توجد شبهة جنائية.

وأمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الاثنين، بتشريح الجثة وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان حكمدار العاصمة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخليفة يفيد بالعثور على جثة شخص في ظروف غامضة، فانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم التحفظ على الجثة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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