أبرزها كرواتيا.. مصر تخوض دورة ودية بالإمارات رفقة 3 منتخبات

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، أن المنتخب الوطني، سيخوض دورة (Winsunited Cup)، الودية الدولية، خلال شهر مارس المقبل.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي، إن الدورة الودية الدولية، ستقام خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس المقبل، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة منتخبات كرواتيا - وصيف حامل لقب كأس العالم 2018 - وتونس ونيوزيلندا.

وأشار اتحاد الكرة، إلى أن مباريات الدور نصف النهائي للبطولة، ستقام يوم 22 مارس المقبل، على أن يتقابل الفريقان الخاسران لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع يوم 25 مارس، بينما يتأهل الفائزين للمباراة النهائية، التي ستقام يوم 25 مارس.

وأضاف البيان، أن منتخبا مصر وكرواتيا سيشاركان بكامل نجومهم خلال البطولة المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل.

ويستعد منتخب مصر، حاليًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، التي ستنطلق يوم السبت المقبل.

ويخوض الفراعنة أولى مبارياتهم في البطولة الأفريقية يوم 14 يناير الجاري، بمواجهة منتخب موزمبيق، في إطار منافسات المجموعة الثانية بالبطولة، التي تضم منتخبات مصر وغانا والرأس الأخضر (كاب فيردي) وموزمبيق.