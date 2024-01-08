الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزها كرواتيا.. مصر تخوض دورة ودية بالإمارات رفقة 3 منتخبات

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، أن المنتخب الوطني، سيخوض دورة (Winsunited Cup)، الودية الدولية، خلال شهر مارس المقبل.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي، إن الدورة الودية الدولية، ستقام خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس المقبل، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة منتخبات كرواتيا - وصيف حامل لقب كأس العالم 2018 - وتونس ونيوزيلندا.

وأشار اتحاد الكرة، إلى أن مباريات الدور نصف النهائي للبطولة، ستقام يوم 22 مارس المقبل، على أن يتقابل الفريقان الخاسران لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع  يوم 25 مارس، بينما يتأهل الفائزين للمباراة النهائية، التي ستقام يوم 25 مارس.

وأضاف البيان، أن منتخبا مصر وكرواتيا سيشاركان بكامل نجومهم خلال البطولة المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل.

ويستعد منتخب مصر، حاليًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، التي ستنطلق يوم السبت المقبل.

ويخوض الفراعنة أولى مبارياتهم في البطولة الأفريقية يوم 14 يناير الجاري، بمواجهة منتخب موزمبيق، في إطار منافسات المجموعة الثانية بالبطولة، التي تضم منتخبات مصر وغانا والرأس الأخضر (كاب فيردي) وموزمبيق.

Winsunited Cup اتحاد الكرة المنتخب الوطني كأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

نتنياهو يثير الجدل بطلب غريب من الحكومة.. ما القصة؟

أمير قطر يصدر أمرًا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

حدث ليلا| إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية.. وكواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستعمرون يعتدون بالضرب على فلسطينى من فحمة جنوب جنين