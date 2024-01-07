الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قس يعلق على أهم رسائل السيسى من زيارة الكاتدرائية

القس رفعت فكري
القس رفعت فكري

زار الرئيس السيسي الكاتدرائية المرقسية في القاهرة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وألقى كلمة تضمنت رسائل مهمة إلى الشعب المصري.

وقال د.رفعت فكري، رئيس المجلس القبطي الإنجيلي، في حوار خاص مع الإعلامية إنجي أنور على شاشة etc، إن الرئيس السيسي أظهر بساطة وتواضعا في تعامله مع الحاضرين في الكاتدرائية وكسر البروتوكولات الرسمية، وسلم على الناس بكل سرور، وخاطب المصريين جميعًا من داخل الكاتدرائية.

أضاف فكري أن الرئيس السيسي نقل الشعارات والقيم التي يرفعها إلى حقيقة على أرض الواقع، مثل مبدأ المواطنة الذي يقوم على الكفاءة وليس الديانة ومبدأ التعددية والتنوع الذي يعبر عن ثراء الهوية المصرية، والذي لا يفهمه الأصوليون والمتطرفون.

أشار إلى أن الرئيس السيسي أرسل رسالة طمأنينة للمصريين فيها تشجيع وتحفيز، وكذلك رسائل تدعو إلى الترابط والإيجابية والعمل من أجل مستقبل أفضل، وهذه الكلمة ينتظرها المصريون في كل عيد ميلاد.

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