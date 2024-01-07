الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"فشل إسرائيلى".. بكرى يعلق على اغتيال نجل وائل الدحدوح (فيديو)

نجل وائل الدحدوح
نجل وائل الدحدوح

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تعازيه للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح الذي فقد نجله حمزة ومعظم أفراد عائلته في العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المُذاع على شاشة Etc، إن ما حدث بحق الصحفي وائل الدحدوح مثال حي على أن كل مواطن فلسطيني لحق به بالتأكيد مثل ما لحق بعائلة الدحدوح، الأمر الذي يعكس حجم الكارثة في فلسطين.

وعلق بكري، قائلًا:"هذا الاستمرار في العدوان يؤكد إفلاس العدو الصهيوني، وفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية داخل قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي". 

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