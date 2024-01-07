المسلمانى: أمريكا ستهشد حالة نزوح تعادل 80 ضعف نازحى غزة

قال الإعلامي أحمد المسلماني إن النزوح الذي يواجه العالم ليس بسبب الحروب فقط، لكن يوجد نزوح بسبب التغيرات المناخية مؤكدًا أن أمريكا لديها مشكلة المناخ على صعيد المياه واليابسة.

أضاف المسلماني، خلال حلقة برنامج "الطبعة الأولى"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن 19 مليون أمريكي سينزحون نتيجة الأعاصير أما في اليابسة فيوجد جفاف المياه وحرائق الأرض، مشيرًا إلى أن نهر كولورادو أصبح فيه مشكلة كبيرة نتيجة جفافه وأحيانًا لا تصل مياه للمصب بمسافة 160كيلو من المحيط، ويروى 5.5 مليون فدان وتم تهجير سكان هذه المنطقة.

وجود قبة حرارية أدت لجفاف اليابسة

وتابع أن الجفاف يزيد ويوجد عنصر آخر هو أن المياه الدافئة بالمحيط أدت لوجود قبة حرارية في الأعلى أدت للجفاف في اليابسة، لافتًا إلى أن أحد الكتاب أكد أن النزوح العظيم سيكون بنزوح 160 مليون أمريكي نتيجة تغير المناخ وذلك في غضون عقود قليلة جدًا وهذا الرقم 80 ضعف النازحين في غزة.