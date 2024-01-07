الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المسلمانى: أمريكا ستهشد حالة نزوح تعادل 80 ضعف نازحى غزة

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني إن النزوح الذي يواجه العالم ليس بسبب الحروب فقط، لكن يوجد نزوح بسبب التغيرات المناخية مؤكدًا أن أمريكا لديها مشكلة المناخ على صعيد المياه واليابسة.

أضاف المسلماني، خلال حلقة برنامج "الطبعة الأولى"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن 19 مليون أمريكي سينزحون نتيجة الأعاصير أما في اليابسة فيوجد جفاف المياه وحرائق الأرض، مشيرًا إلى أن نهر كولورادو أصبح فيه مشكلة كبيرة نتيجة جفافه وأحيانًا لا تصل مياه للمصب بمسافة 160كيلو من المحيط، ويروى 5.5 مليون فدان وتم تهجير سكان هذه المنطقة.

وجود قبة حرارية أدت لجفاف اليابسة

وتابع أن الجفاف يزيد ويوجد عنصر آخر هو أن المياه الدافئة بالمحيط أدت لوجود قبة حرارية في الأعلى أدت للجفاف في اليابسة، لافتًا إلى أن أحد الكتاب أكد أن النزوح العظيم سيكون بنزوح 160 مليون أمريكي نتيجة تغير المناخ وذلك في غضون عقود قليلة جدًا وهذا الرقم 80 ضعف النازحين في غزة.

احمد المسلماني أمريكا النزوح 80 ضعف النازحين غزة قبة حرارية

مواد متعلقة

أحمد المسلمانى يكشف تفاصيل نبوءة أينشتاين عن نهاية العالم بسبب اختفاء النحل

محذرًا من تجاهل الاحتفال بنصر أكتوبر.. أحمد المسلماني: "جنبوا انتماءاتكم"

المسلمانى وأسامة الشيخ يقدمان واجب العزاء لتامر أمين فى وفاة والدته

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

«الدستور» تفند أكاذيب «الإخوان» حول «قانون الأراضى الصحراوية»

أسامة كمال: الجميع يترقب مجهولًا قادمًا فى منطقتنا العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين