الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد المسلماني يكشف تفاصيل نبوءة أينشتاين عن نهاية العالم بسبب اختفاء النحل

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن نبوءة أينشتاين، بنهاية العالم بدأت بالفعل، مؤكدًا أن النبوءة الغريبة أن نهاية العالم ليست بحربًا بيولوجية أو بفيروس قاتل، ولكن بفكرة غريبة وهي اختفاء النحل.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "الطبعة الأولى"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الغريب أن النبوءة بدأت تتحقق بوفاة 75% من النحل في أمريكا وكندا والصين ونصفه في روسيا ويوجد تراجع كبير في موت النحل الآن وانقاذ النحل المتبقي، والسؤال لماذا يتراجع النحل وماذا يحدث فالموضوع أكبر من عسل النحل.

وتابع، أن انقراض النحل بسبب التغيرات المناخية وشبكة الاتصالات والمحمول والموجات التلفزيونية والإذاعية وشبكات المحمول أدت لإضعاف النحل، مشيرًا إلى ان روسيا أقامت تجربة وأحضروا مجموعة من أمام شعاع الواي فاي، وبعدها وجدوا أنه فقد مناعته وشهيته وتوفى.

سبب نهاية العالم بوفاة النحل

وكشف المسلماني أن نهاية العالم بسبب وفاة النحل تأتي بسبب أن النباتات 75% يتم تلقيحه من خلال النحل، وعندما يموت النحل فإن النبات سينتهي وتنتهي الماشية ومن ثم ينتهي الإنسان على أثر اختفائهما. 

احمد المسلماني نبوءة أينشتاين نهاية العالم التغيرات المناخية شبكة الاتصالات موت النحل تلقيح اختفاء النحل

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