محذرًا من تجاهل الاحتفال بنصر أكتوبر.. أحمد المسلماني: "جنبوا انتماءاتكم"

قال الإعلامى أحمد المسلمانى، إن الجميع يتحدث بقوة عن حرب الاستنزاف أكثر من حرب أكتوبر المجيدة، معبرًا:" مؤخرا شاهد بعض الإعلاميين وبعض النواب يتحدثوا عن صمود مصر من قبل، ومواقفها التاريخية وقوتها العسكرية في مواجهة إسرائيل، وكان الحديث عن الصمود في حرب الاستنزاف والقوة العسكرية المصرية في حرب الاستنزاف ويتوقفوا بعد ذلك، فهذا أمر يجب التوقف أمامه".

حرب أكتوبر

وأكد الإعلامي أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن البعض يتحدث ويقف عند حرب الاستنزاف بحكم انتمائه الناصري ولا يتحدث عن حرب أكتوبر العظيمة التي نحتفل بمرور 50 سنة عليها.

وتابع:" لا اختلاف على إدارة السادات العظيمة وقراره الشجاع لهذه الحرب المجيدة، ومن يتجاوزوا ويتجاهلوا حرب أكتوبر عشان انتماء حزبي ضيق أو انتماء سياسي محدود لازم يراجعوا نفسهم لأن الوطنية تقتضي أن تحتفي لأي مجد لبلدك".

محاولات التشكيك في الانتصار

واستطرد:" الكيان الصهيوني يعمل الآن بكل قوته عللى التشكيك في انتصار اكتوبر المجيد، بل وصل الأمر إلى إنكار هذا الانتصار".