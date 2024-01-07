القصة كاملة لقرصنة شاشات مطار رفيق الحريري (صور وفيديو)

لازال المسؤول عن قرصنة شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، غير معروف، بالرغم من عودة الشاشات لعملها.

وعادت الشاشات في مطار بيروت، قبل قليل، للعمل بعد تعرضها للقرصنة، وتحدثت المعلومات الأولية عن عمل داخلي من قبل موظف وليس قرصنة خارجية.

قصة قرصنة شاشات مطار رفيق الحريري

وأظهرت الشاشات في المطار رسالة تهاجم حزب الله اللبناني وأمينه العام حسن نصر الله، وتحذر من جر لبنان إلى الحرب مع إسرائيل.

وتقول الرسالة المنشورة على الشاشات في المطار: "بسم الرب والشعب، مطار رفيق الحريري مش مطار حزب الله وإيران، يا حسن نصر الله ما راح تلاقي نصير إذا بليت لبنان في حرب تتحمل مسؤوليتها وتبعاتها".

وأضافت: "يا حزب الله ما راح تحارب عن حدا، طيرتوا مرفأنا، والآن بدكن تطيروا مطارنا بسبب إدخال السلاح، فليتحرر المطار من قبضة الدولة".

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة اللبنانية بأن "الهجوم السيبراني الذي تعرضت له شاشات المغادرة والوصول في المطار، أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب bhs، وأن فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار تعمل على تطبيق الخطة البديلة، وابقاء الحركة طبيعية في المطار مع كافة الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة في المطار".

التحقيق حول قرصنة شاشات مطار بيروت

وذكرت قناة LBCI Lebanon News اللبنانية، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بدأتا التحقيقات التقنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء قرصنة نظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي".

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية ومستخدمون على منصة "إكس"، تويتر سابقا، عن أن مجموعة مجهولة تطلق على نفسها اسم "جند الرب"، عملت على "قرصنة شاشات مطار بيروت الدولي، وبثت رسائل ضد حزب الله وإيران".