الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طبيب قلب يحذر من السمن الصناعي: عليك بالسوائل للوقاية من الجلطات

جمال شعبان
جمال شعبان

أكد د.جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أهمية الابتعاد عن الزيوت المهدرجة والسمن الصناعي، مشيرًا إلى أنهما من أسباب ارتفاع الكوليسترول والضغط والسكر في الدم، مؤكدًا أن مصر وباكستان تتصدران قائمة الدول الأكثر استهلاكًا للسمن الصناعي عالميًا.

ونوه شعبان، في حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أن نسبة 30% من البالغين في مصر يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وأن الشاي يحتوي على مواد مفيدة للجسم والمزاج، لكنه حذر من شربه بكميات كبيرة أو قبل الأكل، موصيا بتناوله بعد الوجبات بنصف ساعة تقريبا.

وتحدث شعبان عن أعراض الألم في الصدر:"أي ألم في منطقة الصدر يجب أن يستدعي الذهاب إلى المستشفى، لأنه قد يكون دليلا على وجود مشكلة في الشريان التاجي، والتي تتمثل في شعور بالضيق أو الحرقة أو الارتجاع في المريء".

وبخصوص فيروس كورونا، قال شعبان:"هناك حالات كثيرة توفيت بسبب جلطات ناتجة عن الإصابة بكوفيد 19، ولذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أن يأخذوا لقاح الإنفلونزا، خاصة في فصل الشتاء، الذي يزيد من لزوجة الدم وضغطه". 

وأشار إلى أن الحفاظ على الدفء في الشتاء أمر ضروري، وأنه ينصح بتناول سوائل باردة قبل الخروج من المنزل، وتجنب إعطاء الأطفال المثلجات، موضحًا أنه يمكن تسليك الشرايين بطرق طبيعية، من خلال "الحركة الدورية والتغذية النباتية والابتعاد عن السمن والزيت المهدرج وشرب الكثير من الماء والمشي يوميا لمدة 30 دقيقة تقريبا".

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