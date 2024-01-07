الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بانتداب خبراء فنيين لمعرفة أسباب انقلاب "ميكروباص" بطريق أسوان

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

تباشر النيابة التحقيق في حادث إصابة 6 أشخاص بأسوان، وقد استعلمت النيابة عن حالة المصابين في انقلاب ميكروباص بطريق أسوان كوم أمبو لبيان مدى إمكانية استجوابهم في الحادث، وأمرت بانتداب خبراء فنيين لإجراء معاينات للميكروباص المتسبب في الحادث.

تفاصيل الواقعة

شهد طريق كوم أمبو  أسوان، اليوم، حادثًا مروريًا مروعًا، حيث وقع انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وانتقل على الفور رجال الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين من الفحص إصابة 6 مواطنين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما أجرى رجال الأمن المعاينات اللازمة، وتمت إزالة آثار الحادث وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وضمت أسماء المصابين كلًا من "محمود عثمان، 34 سنة، طاهر محمود، 28 سنة، محمد إبراهيم، 31 سنة، أحمد محرم، 46 سنة، بخيت عباس، 40 سنة، حامد محمد، 25 سنة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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