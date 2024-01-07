هادية المستكاوي تكشف تفاصيل تعرفها على زوجها الإعلامي إبراهيم حجازي

كشفت الكاتبة هادية المستكاوي، تفاصيل تعارفها بزوجها الإعلامي إبراهيم حجازي، مؤكدة أنه كان صديقًا لشقيقها وكانت دائمًا هي من ترد على اتصاله ويكون شقيقها بالخارج.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه كان يتميز بدمه الخفيف وكان دائمًا يضحكها، مؤكدة أنه عند زيارته لمنزلهم للمرة الأولى كانا ينظران إلى بعضهما، وأثناء زيارته الثانية كانت ترتدي ملابس قصيرة فطلب منها استبدالها وعدم ارتدائها مرة أخرى.

وتابعت، أنه أغضبها بطلبه ورغم ذلك قامت باستبدال ملابسها وارتداء ملابس طويلة، وكانت قد قررت إلا تراه مرة ثانية ولكنها بعد تغيير ملابسها ذهبت لرؤيته.

موقف صعب تعرض له يوم خطبتها

وكشفت عن موقف صعب تعرض له إبراهيم حجازي، يوم خطوبته لها مؤكدة أنه كان لديهم كلب صغير كان قد تعرض لحادث سيارة وأصبح عصبيًا بسبب ذلك، وعندما حضر "حجازي"، لمنزلهم لخطبتها قام الكلب بعضه من يده وأصبحت الدماء تسيل منها وكان موقفًا صعبًا له.