الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير صادم عن إيلون ماسك: مدمن على 5 أنواع من المخدرات

جريدة الدستور

أثار تعاطي الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" المخدرات قلق المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي يديرها، حسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها، ذات صلة بماسك وشركاته.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، بأن الصحيفة نقلت عن شهود، لم تسمهم، وآخرين مطلعين على الأمر، قولهم إن ماسك عادة ما يستخدم مادة "إل إس دي" المهلوسة، ومخدر الكوكايين، وأقراص النشوة، والفطر المسبب للهلوسة، في حفلات خاصة.

وقال أشخاص مقربون من الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، للصحيفة الأمريكية، إنه يتعاطى المخدرات بصورة مستمرة، وإنه يستخدم الكيتامين على وجه الخصوص.

وكان "ماسك" قد ذكر، في أغسطس الماضي، أنه لديه وصفة طبية لاستخدام العقار كمضاد للاكتئاب.

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