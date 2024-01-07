علامات اضطراب ما بعد الصدمة والاعتماد المتبادل الذي يجب أن نعرفه

يشير اضطراب ما بعد الصدمة المعقد إلى حالة عقلية يعاني فيها الشخص من التوتر والقلق، ويحدث هذا عندما يمر بتجارب مؤلمة لفترة طويلة من الزمن، في بعض الأحيان يمكن أن يظهر الاعتماد المتبادل واضطراب ما بعد الصدمة C-PTSD معًا، وقد يكون من الصعب الحفاظ على التوازن.

ووفقًا لموقع hindustantimes "قد يكون بدء علاقة جديدة عند التعامل مع اضطراب ما بعد الصدمة والميول الاعتمادية أمرًا صعبًا يمكن أن تؤثر هذه المشكلات بشكل كبير على كيفية تواصلنا وتفاعلنا في بداية العلاقة، يمكن أن يؤدي اضطراب ما بعد الصدمة إلى زيادة المشاعر والحساسية تجاه المحفزات، في حين أن الاعتماد المتبادل في كثير من الأحيان "يؤدي إلى وضع احتياجات الشخص الآخر قبل احتياجاتنا، وأحيانًا على حسابنا.

ووفقًا للموقع، فإن الوعي بهذه الاتجاهات أمر بالغ الأهمية فهو يساعد في وضع حدود صحية، والتواصل بشكل فعال، وضمان نمو العلاقة بطريقة متوازنة ومحترمة بشكل متبادل".

فيما يلي بعض علامات اضطراب ما بعد الصدمة والاعتماد المتبادل.

ارتفاعات عاطفية شديدة: قد نشعر أحيانًا بنوبات مفاجئة من السعادة أو الحب أو الغضب. يمكن أن يستمر هذا الارتفاع العاطفي الشديد في الظهور والاختفاء، مما يجعلنا نشعر بالإرهاق.

- زيادة القلق وانعدام الأمن: نشعر باستمرار بعدم الأمان في محيطنا، مما يجعلنا نسعى للحصول على المصادقة من الأشخاص من حولنا.

التعلق السريع: الاعتماد على الآخرين مع C-PTSD يمكن أن يجعلنا نتوق إلى التعلق إلى النقطة التي نتعلق فيها بالأشخاص في وقت مبكر جدًا من العلاقة، حتى قبل أن نعرفهم بشكل صحيح.

التفاعل العاطفي: ينتهي بنا الأمر إلى التفاعل مع الموقف بطريقة أكثر حدة مما يتطلبه الموقف. يحدث ذلك لأننا غير قادرين على التحكم في ردود أفعالنا.

الخوف من الهجر: حتى عندما نكون على ما يرام في العلاقة، فإن الخوف من الهجر يتسلل إلينا ونبدأ في الشعور بالخوف من الهجر.

صعوبة الصراع: مهارات التعامل مع الصراع تتأثر بالاعتماد المتبادل واضطراب ما بعد الصدمة. نحن نعاني من ضائقة شديدة ونحاول تجنب الصراعات بأي ثمن.

الأفكار الوسواسية: الأفكار الوسواسية حول حياتنا وعلاقاتنا تستهلك جزءًا كبيرًا من اليوم بالنسبة لنا.