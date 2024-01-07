الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة تنفذ برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع جمعية القلعة بالإسكندرية

جمعية القلعة لتنمية
جمعية القلعة لتنمية المجتمع بالإسكندرية

نفّذت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة برنامجًا تدريبيًا للفنيين من جمعية القلعة لتنمية المجتمع بالإسكندرية للتدريب على تركيب وتصميم وتشغيل وحدات الغاز المتنقلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالعمل على التوسع فى تكنولوجيا الغاز الحيوي في أنحاء الجمهورية كافة.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات وورش العمل حول أهمية الغاز الحيوي والعوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنه، والمعايير والاشتراطات المطلوبة لتنفيذ هذه الوحدات، وأنواع الوحدات ومراحل إنشاء الوحدات، كما تضمن البرنامج التدريبى تصميم وتنفيذ عملى لوحدة متنقلة للغاز الحيوى.

أهداف المؤسسة وأنشطتها

كما تم خلال التدريب استعراض أهداف المؤسسة وأنشطتها والخدمات والتسهيلات التي تقدمها، للتوسع في تطبيقات تكنولوجيا الغاز الحيوي من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠.

ويأتى هذا في إطار بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين مؤسسة الطاقة الحيوية وجمعية القلعة بهدف توفير الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات ونشر تكنولوجيا الوقود الحيوى وتوفير فرص عمل للشباب، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمزارعين.

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جديرًا بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وهي مؤسسة مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي ويطبق عليها القانون رقم  149 لسنة 2019. وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية فى مصر، وإزالة كافة المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة فى تطبيق ونشر هذه التكنولوجيات من خلال تقديم الدعم الفني لنقل أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة الحيوية وذلك من خلال تنفيذ مشروعات رائدة بشراكات مع جهات عالمية ومحلية.

مؤسسة الطاقة الحيوية جمعية القلعة لتنمية المجتمع وحدات الغاز المتنقلة تكنولوجيا الغاز الحيوي ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الغاز الحيوي

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