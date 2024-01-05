وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان الموقف التنفيذي لمشروع "جرين شرم"

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا للوقوف على الموقف التنفيذي وآخر المستجدات بمشروع "جرين شرم" وسبل الحفاظ على ما تم إنجازة بمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة خضراء أثناء مؤتمر المناخ cop27، وآليات دعم السياحة البيئية بشرم الشيخ وسبل تعظيم العائد منها.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم" والمهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والقيادات المختصة من الوزارة والمحافظة.

تحويل شرم الشيخ مدينة خضراء

ورحبت وزيرة البيئة، في بداية اللقاء، باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشيدة بالتنسيق الكامل بين الوزارة والمحافظة والجهود التي بُذلت في مدينة شرم الشيخ من أجل تحويلها لمدينة خضراء على مدار ١١ شهر فترة التحضير لمؤتمر المناخ cop 27.

وأكدت ياسمين فؤاد، أن مدينة شرم الشيخ، لها طبيعة خاصة في السياحة البيئية لما تتميز به من موارد طبيعية وتنوع بيولوجي فريد، مما يحتم ضرورة حمايتها ودعمها لتعظيم العائدات منها وجعلها على رأس قائمة المدن المستدامة في قطاع السياحية البيئية بمشاركة القطاع الخاص كأحد أهم الشركاء الداعمين للعمل البيئي.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مشروع "جرين شرم" هو أحد سبل تحقيق الدعم للمدينة، حيث أن هدفه الأساسي هو الحفاظ على ما تم من أعمال تطوير وتعظيم الاستفادة مما تم فيها من استثمارات بيئية والحفاظ على استدامتها، بالإضافة إلى التسويق للمدينة عالميًا وإبراز المشروعات الخضراء التي تم تنفيذها ودعم السياحة البيئية بها وزيادة العائد منها.

واستعرض المهندس محمد عليوة، مدير المشروع، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع "جرين شرم"، وما تم من أعمال والخطة المستقبلية لتطوير السياحة البيئية للمدينة من خلال المشروع والتي تتضمن العمل على عدة محاور أساسية من أهمها الاعتماد على استخدام تكنولوجيات منخفضة الكربون كالاعتماد على الطاقة الشمسية وغيرها من الآليات والإدارة الفعّالة للمخلفات لتحقيق أقصى استفادة منها مع إدخال تكنولوجيات جديدة ومتجددة ووضع خطة نموذجية للمخلفات كذلك الاعتماد على النقل الأخضر والعمل على الحد من مفقودات المياه من خلال تحسين كفاءة محطات التحلية ومعالجة الصرف الصحي لتوفير الفاقد منهما علاوة على الحفاظ على التنوع البيولوجي لدعم إجراءات الصون والحفاظ على الموارد الطبيعية بشرم الشيخ للنهوض بالمدينة بشكل متكامل يشمل جميع أبعاد التنمية المستدامة.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع، أهمية المحاور التى يقوم بتنفذها المشروع، مشيرًا إلى قيام المحافظة بالعديد من الأنشطة التي تخدم أهداف المشروع ومحاور العمل به ومنها محور الطاقة، حيث يتم العمل عليها لتعظيم والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة كذلك محور النقل حيث تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لتوريد عدد ٥ أتوبيسات جديدة لعمل بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة بالإضافة إلى ان التاكسيات بالمدينة تعمل كلها بالغاز الطبيعي، سيتم إدخال عدد ٥ عربيات كهربائية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع القطاع الخاص، علاوة على ما تم من أعمال تطوير بمحطة مراقبة الطيور وبحيرات الأكسدة لتحسين الأوضاع البيئية بها واستثمارها كموقع لمشاهدة الطيور.

كما أشار المهندس محمد عليوة، إلى أنه جارٍ إعداد دراسة متكاملة لوضع شرم الشيخ ضمن المدن المستدامة من خلال مؤشرات نوعية محددة مع ربطها بالاستراتيجية التسويقية لشرم الشيخ كمدينة سياحية مستدامة، مضيفًا أن خطة المشروع تتضمن تقديم حلول تكنولوجية للمخلفات من خلال ربط سيارات المنظومة بشبكة لرصد الموقع وتحديد خطوط السير وكذلك سبل تدوير الزيوت المستعملة بالفنادق وتعظيم الاستفادة منها كمورد وبالنسبة لمحور الطاقة الشمسية تم تحديد قدرات المدينة منها بشكل كامل والتي تقدر بحوالي ٥٢ ميجا وات وسيتم دعم قدراتها من خلال المنحة الصنية لدعم الطاقة الصديقة للبيئة، حيث سيتم توفير ما يقرب من ٨٠٠ عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.

وبالنسبة لمحور التنوع البيولوجي سيتم إعداد دراسة لتحسين منظومة الشمندورات للتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي كذلك تم البدء في تنفيذ قرية الغرقانة وتطوير مركز الزوار لمحمية نبق بالكامل ورأس محمد وتطوير اللافتات ودورات المياه، بالإضافة إلى أنه تم إعداد موقع إلكتروني "ويب سايت" لتسويق مدينة شرم الشيخ عالميًا يضم كل الاجراءات والأنشطة والفنادق بالمدينة وهو جاهز على الإطلاق خلال الفترة المقبلة.

كما تم أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، الاجتماع على ضرورة عرض جهود تحويل مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء كقصة نجاح على أرض الواقع، والتأكيد على ارتباط التطوير الذي تم بالمحميات بالسكان المحليين ودمجهم في العمل البيئي.

واتفقت وزيرة البيئة، ومحافظ جنوب سيناء، على القيام بزيارة ميدانية للمشروعات الخضراء داخل المحافظة خلال الشهر الجاري، كما تقدم محافظ جنوب سيناء بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على جهودها المستمرة لدفع العمل البيئي.