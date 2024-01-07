ملاجئ الأيتام تحصل على نصيب الأسد من اهتمام الكنيسة فى العيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بيوم عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الأعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

الملاجئ

وتولي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اهتمامًا خاصًا بخدمة الأيتام وزيارتهم يوم العيد في الملاجئ، القس "م.سعيد"، طلب عدم ذكر اسمه، قال إنه يخدم بخدمات الرحمة في الكنيسة القبطية منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره، واستمر بها حتى بعد سيامته في رتبة القسيسية.

وذكر أنه يقوم في كنيسته وهو النظام المتبع في كنائس متعددة، بعمل فرق لخدمات الرحمة، فريق يهتم بالمشردين وإرسال الطعام المخصص لهم في أحد أيام الأسبوع، وفريق آخر يهتم بكبار السن وآخر يهتم بتوصيل كرتونة العيد لإخوة الرب قبيل الأعياد وفريق هام جدًا يزور الملاجئ صباح يوم العيد.



وأشار إلى أن زيارة الملاجئ يوم العيد ليست زيارة تقليدية أو مملة، بل هي مدارس أحد كاملة للأيتام في دار الملجأ الخاصة بهم، حيث يقوم الخدام بعمل شبه كورال روحي للأطفال ليرنموا سويًا على أنغام الموسيقى ترانيم الميلاد مثل ربنا ربنا وجاء الملاك وأيضًا يقوم أحد الخدام بعمل فقرة البلياتشو لإضحاك الأطفال وآخر فقرة الساحر الذي يجيد خفة اليد وآخر فقرة بابا نويل الذي يروي قصته وقصة الميلاد ويوزع الهدايا على الأطفال.



وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.