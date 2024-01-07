الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ملاجئ الأيتام تحصل على نصيب الأسد من اهتمام الكنيسة فى العيد

البابا تواضروس الثاني،
البابا تواضروس الثاني،

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بيوم عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الأعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

الملاجئ

وتولي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اهتمامًا خاصًا بخدمة الأيتام وزيارتهم يوم العيد في الملاجئ، القس "م.سعيد"، طلب عدم ذكر اسمه، قال إنه يخدم بخدمات الرحمة في الكنيسة القبطية منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره، واستمر بها حتى بعد سيامته في رتبة القسيسية.

 

وذكر أنه يقوم في كنيسته وهو النظام المتبع في كنائس متعددة، بعمل فرق لخدمات الرحمة، فريق يهتم بالمشردين وإرسال الطعام المخصص لهم في أحد أيام الأسبوع، وفريق آخر يهتم بكبار السن وآخر يهتم بتوصيل كرتونة العيد لإخوة الرب قبيل الأعياد وفريق هام جدًا يزور الملاجئ صباح يوم العيد.


وأشار إلى أن زيارة الملاجئ يوم العيد ليست زيارة تقليدية أو مملة، بل هي مدارس أحد كاملة للأيتام في دار الملجأ الخاصة بهم، حيث يقوم الخدام بعمل شبه كورال روحي للأطفال ليرنموا سويًا على أنغام الموسيقى ترانيم الميلاد مثل ربنا ربنا وجاء الملاك وأيضًا يقوم أحد الخدام بعمل فقرة البلياتشو لإضحاك الأطفال وآخر فقرة الساحر الذي يجيد خفة اليد وآخر فقرة بابا نويل الذي يروي قصته وقصة الميلاد ويوزع الهدايا على الأطفال.


وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.

عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٤ قداس عيد الميلاد المجيد احتفال عيد الميلاد المجيد

مواد متعلقة

في ليلة عيد الميلاد.. تعرف على أبرز الآلات الموسيقية المستخدمة في العبادة بالإنجيل

بأكثر من لغة.. ألحان يرتلها الشمامسة في قداس عيد الميلاد المجيد

يُحتفل فيها بقداس عيد الميلاد.. أبرز المعلومات عن كاتدرائية ميلاد المسيح

اليوم السبت.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بعيد الأنوار أو عيد الغطاس

اليوم السبت.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بعيد الظهور الإلهي أو عيد الغطاس

مع احتفالات العيد.. أشكال تُبنى عليها الكنائس القبطية في مصر

في عيد الميلاد المجيد.. تعرف على تاريخ جرس الكنيسة علامة الاحتفال

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة كاترين لابوري العذراء

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

وفاة أمين مبارك نجل عم الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك

بتهمة البلطجة.. غدًا محاكمة محامى قاتل نيرة أشرف فى طنطا

غدًا.. أولى جلسات محاكمة غادة والى فى قضية الفنان الروسى

استشهاد نجل الصحفى وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى على خان يونس

إيتمار بن غفير يدعو لتهجير الفلسطينيين من غزة وتوطين الإسرائيليين بدلًا منهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين