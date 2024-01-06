الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تعديلات قانون الأراضى الصحراوية تنعكس على زيادة حركة الاستثمار

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب والمقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، سيساهم في تحقيق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح عابد، في تصريحات له، أن القانون سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن الدولة تعمل على تذليل جميع العقبات لتشجيع وجذب الاستثمارات في جميع المجالات سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الإسكان وغيرها، مشيرًا إلى أن القانون من أهم القوانين التي تحتاجها الدولة ويخدم المستثمر الأجنبي ليكون شريكًا أساسيًا في التنمية الشاملة في مصر.

علاء عابد مجلس النواب قانون الأراضي الصحراوية مشروع قانون الاستثمار الاستثمارات

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