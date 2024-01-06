السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة 2023.. كل ما تريد معرفته عنها

علاج على نفقة الدولة
علاج على نفقة الدولة

يتزايد معدلات البحث حول الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة 2024 باستخدام مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية، ويستعرض الدستور في السطور الآتية كيفية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة 2023.

استعلام عن قرار علاج على نفقة الدولة 2024

ويمكن للمواطن الاستعلام عن قرار العلاج على نفقة الدولة من خلال التواصل مع المستشفى أو من خلال رقم الهاتف، حيث يتم إخطار المواطن برسالة قصيرة على الهاتف المحمول للمريض، وبعدها يتوجه المريض للمستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة http://wlms.smcegy.com

 

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الاستعلام عن قرار العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي

وأتاحت وزارة الصحة الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي، من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات الصحية من خلال الضغط على هذا الرابط وباستخدام الرقم القومى للمريض الذى وقع عليه الكشف الطبى من قبل اللجنة الثلاثية بالمستشفى الحكومى التابع لها 

 

استقبال قرارات العلاج على نفقة الدولة 

كما أتاحت الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عبر موقعها الإلكترونى استقبال طلبات استخراج قررات العلاج على نفقة الدولة  للمواطنين غير القادرين من خلال 400 مستشفى بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة للمجالس الطبية بجميع محافظات ، وكذلك مراكز علاج الأورام والمعاهد التعليمية لاستقبال طلبات العلاج على نفقة الدولة .

ويمكن الدخول إلى الموقع الإلكترونى لـ "الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة " من خلال الضغط على هذا الرابط http://www.smcegy.com

مستشفيات العلاج على نفقة الدولة 

ويمكن الاطلاع على قائمة مستشفيات العلاج على نفقة الدولة عبر موقع الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة من خلال الضغط على الرابط سابق الذكر وهو http://www.smcegy.com

خطوات الحصول على علاج على نفقة الدولة 

التوجه إلى أقرب مستشفى تقديم خدمة علاج المواطنين على نفقة الدولة بالمحافظة التابع لها المريض 

توقيع الكشف الطبي على المريض بواسطة أطباء المستشفي وتحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض

إرسال أوراق المريض ( صورة بطاقة رقم قومي + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبي + أبحاث حديثة) إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى

يتولى الموظف المختص تسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع، وملء نموذج إلكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة

يتم معالجة الطلب إلكترونيًا بالمركز الرئيس بالمجالس الطبية بالقاهرة وعرضه على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونيا واتخاذ القرار وإصداره

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