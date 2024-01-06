السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الموت جرىء جدًا

صباح بنداوود
صباح بنداوود

يقتل صاحبه بفرح بارد

ثم يتسكع بين الأحياء

بحرية تامة

يقترف جريمته

أمام الملأ

يحمل قائمة

بأسماء مجهولة

فى جيبه الخلفى

يشعل سيجارته الرمادية

ينفث الأرواح دخانًا

فى مقهى...

على كف غيمة

جنون

مجنونة أنا

أعجن ظلى

بغيمة خرجت

لتوها من فم سمفونية

وأمطر أسراب عصافير

فوق رأس فكرة

تائهة فى عين

راقصة غجرية

وحدها قطرات الظلام

تحسب دقات الألم

وترقص على إيقاعه

لم أكن سوى وردة

فى رأس أبى

قبل أن يفكر

بغرسى فى مخيلة

أمى الشاسعة

أمى التى سهرت

على ترتيب لقائى بالشعر

قبل الحياة

الطريق علمتنى

أن الصقور لا تحلق عاليًا

وأن الحمائم تقبض على الغيم

وأن النهار حذاء

بكعب قصير جدًا

وأحمر شفاه بطول مكنسة

الليل يعرف قدر النملة

التى تتسلق الظلم بنهم

لست ملاكًا

نصب لمراقبة

عقارب الناس

بل أنا شيطانة صغيرة

أحلق خارج سرب الملائكة

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