محافظ القاهرة يشكل لجنة لمتابعة الشركات المتعاقدة في مساكن بديلة العشوائيات

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 7142 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد أو من ينوب عنه وعضوية كل من ممثل عن إدارة التعاقدات، ممثل عن إدارة المخازن، ممثل عن مديرية الإسكان والمرافق، ممثل عن الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ممثل عن إدارة المتابعة، ممثل عن إدارة الأمن بالمحافظة، ممثل عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية، ممثل عن الإدارة المركزية للنظم والمعلومات والتحول الرقمي، ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسب من ذوي الخبرة لإتمام مهام اللجنة على الوجه الأكمل.

وحدد قرار محافظ القاهرة في المادة الثانية مهام اللجنة، حيث تتولى المرور بصفة مستمرة على جميع المواقع الصادر بشأنها أي تعاقدات تخص الأمن أو النظافة أو الصيانة لمدن بديل العشوائيات، للتأكد من التزام الشركات المتعاقدة بتنفيذ محل العقد والتأكد من قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية وذلك إعمالا للمادة رقم 87 من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

وجاء قرار المحافظ تولى اللجنة إعداد التقارير الشهرية وما يتضح لها من خلال المرور وما ينتج عن ذلك من مخالفات أو القصور، على أن يتم حساب قيمة المخالفة وتحديد قيمة ما سوف يتم خصمه نتيجة القصور أو المخالفة في ضوء لائحة الجزاءات المدرجة بالتعاقد.