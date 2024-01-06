السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة شاب بتهمة استعراض القوة فى دار السلام لـ 11 يناير

تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة

أجلت محكمة مستأنف دار السلام، اليوم السبت، محاكمة المتهم باستعراض القوة والتعدي على جاره بالضرب، بمنطقة دار السلام  إلى جلسة 11 يناير المقبل.

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بتعدي أحد الشباب على آخر بسبب خلافات الجيرة بالضرب والترصد له، مما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط "محمد. أ"، 25 عامًا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالته للجنايات التي قررت السابق وذلك عقب توجيه تهم الضرب واستعراض القوة للمتهم والتسبب في إصابة المجني عليه وفقًا لتقرير الطب الشرعي المقدم منه.

وتبين أن المحكم سبق أن أصدرت حكمًا على المتهم بالحبس عامًا، فاستأنف على القرار.

محكمة مستأنف دار السلام استعراض القوة التعدي علي جارة منطقة دار السلام خلافات الجيرة

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