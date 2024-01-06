السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر يتغلب على فيرونا بهدفين فى لقاء مثير.. ويواصل تصدره الكالتشيو

إنتر
إنتر

انتزع إنتر فوزا مثيرا للغاية أمام ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين لهدف اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل لاوتارو مارتينيز ودافيد فراتيزي هدفي إنتر ميلان في الدقيقتين 13 و93، بينما أحرز توماس هنري هدف الضيوف في الدقيقة 74.

وأكمل هيلاس فيرونا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه داركو لازوفيتش في الدقيقة 95 ببطاقة حمراء مباشرة.

وأضاع توماس هنري مهاجم هيلاس فيرونا فرصة ثمينة للتعادل في الثواني الأخيرة بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 101 من الوقت بدل الضائع.

عاد إنتر ميلان بهذا الفوز لسكة الانتصارات في انطلاقته بالعام الجديد 2024 بعد تعادله في الجولة الماضية مع جنوة 1/1؛ ليرفع رصيده إلى 48 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة.

أما هيلاس فيرونا تلقى خسارته الثانية على التوالي والحادية عشرة في الدوري هذا الموسم،ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر ليبقى مهددا بالهبوط للدرجة الثانية.

إنتر هيلاس فيرونا فيرونا الدورى الايطالى لاوتارو فراتيزي

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