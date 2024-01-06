السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف مهنئًا بعيد الميلاد: مصر نموذجًا في المحبة تحت قيادة السيسي

نقيب القراء والبابا
نقيب القراء والبابا تواضروس

هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وقال نقيب الأشراف في تهنئته للبابا تواضروس: "يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى وأرق وأجمل التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعين الله تعالى أن يعيد هذه الأيام عليكم وعلى جميع أقباط مصر بالخير والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية".

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وأضاف نقيب السادة الأشراف: "مع بداية عام جديد أود أن أعرب لكم عن خالص اعتزازي بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن، ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال".

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن مصر بترابط أبنائها ستظل نموذجا في التسامح والمحبة والوحدة الوطنية التي تفخر بها بلادنا طوال تاريخها وستبقى نسيجًا وجسدًا واحدًا، ووطنًا للوسطية وقبلةً للمحبة والسلام.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطًا بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط والخير، وأن يبقى وطننا الغالي دائمًا وأبدًا رمزًا للأمن والأمان والسلام والمحبة.

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عيد الميلاد المجيد الأخوة الاقباط

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