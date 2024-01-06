السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحقق مع متهمين وتأمر بإحضار آخرين في ذبح فتاة وصاحب شركة بالمعصرة

التحقيق مع المتهمين
التحقيق مع المتهمين

بدأت نيابة حواث حلوان الكلية، اليوم السبت، التحقيق مع متهمين في واقعة مقتل فتاة وصاحب شركة بمنطقة المعصرة، كما قررت النيابة ضبط وإحضار آخرين مشتركين في ارتكاب الواقعة.

كان تم ضبط المتهمين بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم وجارِ ضبط باقي المتهمين عقب تحديد هويتهم.

مناظرة النيابة لجثث الضحايا

وتبين من مناظرة النيابة لجثث الضحايا أن المتوفي الأول مصاب بطعنات متفرقة بالجسم انتهت بنزيف دموي غزير وتهتك بالأجهزة الحيوية أفقده الحركة وتسبب في الوفاة.

بينما جاءت مناظرة جثة الفتاة أنها في بداية العقد الثالث من العمر مصابة بجرح ذبحي في الرقبة تسبب في وفاتها في الحال.

تفاصيل الحادث

كان تلقى مدير أمن القاهرة، إخطارا من مرفق إسعاف بالمعصرة يفيد بورود بلاغ بمصرع اثنين في ظروف غامضة بمنطقة المعصرة التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.

نيابة حواث حلوان الكلية مقتل فتاة صاحب شركة ضبط وإحضار

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