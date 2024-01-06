السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يطالب "فيفا" بمكافأة برونزية المونديال لـ"سداد الأقساط والمكافآت"

الأهلي
الأهلي

أرسل مسئولو الأهلى خطابا رسميا للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» يطلب فيه سرعة تحويل مكافأة الحصول على الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية الأخيرة التى جرت فى السعودية وتقدر بـ2.5 مليون دولار لصاحب المركزالثالث.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الأهلي ترغب في الحصول علي قيمة المكافأة بهدف توفير جزء من المبالغ المطلوبة لتمويل تحركاته فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية فى الوقت الذى تلقى فيه مبلغ خمسين مليون جنيه من الرعاة قام بصرف رواتب شهر ديسمبر منها.

وأضاف المصدر أن رد فيفا أكد أن تحويل المكافأة سيتم بعد أسبوعين على أقصى تقدير بسب إجازات الكريسماس وفور العود للعمل سيتم تحويل الفلوس علي الحساب البنكي للأهلي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي سوف تسدد بعض الأقساط من صفقة الفلسطيني وسام أبوعلي بعد الاتفاق على كل البنود مع اللاعب ووكيله والضغط على إدارة سيريوس السويدي لحسم الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

الخطيب يناقش مع كولر احتياجات الفريق للفترة المقبلة

كان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمشرف على الفريق الأول، قد عقد اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم قبل سفره إلى بلده للإجازة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 12 يوماً عقب التتويج بالسوبر المصري، لتقييم المرحلة الماضية على كل ‏المستويات.

 وتطرق الاجتماع إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

كولر إدارة الفيفا الاهلى برونزية مونديال الأندية وسام أبوعلي

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

رضا سليم يخضع لأشعة جديدة في الكتف قبل العودة لمران الأهلي

البنك الأهلى يطلب التعاقد مع ثنائى القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

حماس تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين من "المسافة صفر"

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

"هربانة من أهلها وأخوها ذبحها".. "الدستور" تحقق في قتل صاحب شركة وفتاة بالمعصرة

صدر ضده 45 حكمًا قضائيًا.. القبض على صاحب شركة يونيفيرسال بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار