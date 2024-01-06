الأهلى يطالب "فيفا" بمكافأة برونزية المونديال لـ"سداد الأقساط والمكافآت"

أرسل مسئولو الأهلى خطابا رسميا للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» يطلب فيه سرعة تحويل مكافأة الحصول على الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية الأخيرة التى جرت فى السعودية وتقدر بـ2.5 مليون دولار لصاحب المركزالثالث.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الأهلي ترغب في الحصول علي قيمة المكافأة بهدف توفير جزء من المبالغ المطلوبة لتمويل تحركاته فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية فى الوقت الذى تلقى فيه مبلغ خمسين مليون جنيه من الرعاة قام بصرف رواتب شهر ديسمبر منها.

وأضاف المصدر أن رد فيفا أكد أن تحويل المكافأة سيتم بعد أسبوعين على أقصى تقدير بسب إجازات الكريسماس وفور العود للعمل سيتم تحويل الفلوس علي الحساب البنكي للأهلي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي سوف تسدد بعض الأقساط من صفقة الفلسطيني وسام أبوعلي بعد الاتفاق على كل البنود مع اللاعب ووكيله والضغط على إدارة سيريوس السويدي لحسم الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

الخطيب يناقش مع كولر احتياجات الفريق للفترة المقبلة

كان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمشرف على الفريق الأول، قد عقد اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم قبل سفره إلى بلده للإجازة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 12 يوماً عقب التتويج بالسوبر المصري، لتقييم المرحلة الماضية على كل ‏المستويات.

وتطرق الاجتماع إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏