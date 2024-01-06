القبض على عنصرين إجراميين فى القاهرة بحوزتهما هيروين وآيس

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة استباقية لتجار المواد المخدرة، حيث تم ضبط مخدرات بحوزة عنصرين إجراميين في القاهرة بقصد الاتجار والترويج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصرين إجراميين بممارسة نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بمخدرات الهيروين والآيس "الشابو" وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتم ضبطهما وبحوزتهما (4,500 كيلوجرام لمخدر الهيروين - كيلوجرام لمخدر الآيس "الشابو" - 5 قطع حجرية يشتبه في أثريتها - سلاح أبيض - ميزان حساس)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 900 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.