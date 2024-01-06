رفع الإشغالات والتعديات في حملات مكبرة بالإسكندرية

كلّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء برفع كل أشكال التعديات والإشغالات التي تتسبب في اختناقات مرورية بالشارع السكندري.

إزالة 83 حالة إشغال بالمنتزه ثان

وفي هذا الصدد، دفعت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي ثان المنتزة بحملة مكبرة بحضور مدير إدارة أشغال الطريق، ومشرف الحملة بالحي، لرفع الاشغالات التي تعرقل انسيابية حركة السير وإزالة الاعلانات المخالفة بنطاق الحملة بكل من شوارع: (30 أبو خروف- صديقات الكتاب المقدس- ميدان المندرة الكوبري).

وأثناء سير الحملة تم التحفظ على 83 حالة أشغال متنوعة، وإزالة الحواجز المتنوعة بنطاق الحملة.

وتستهدف الحملات على مدار اليوم، عدم وجود اختناقات مرورية، أو ما يمثل إعاقة للسير من المحال التجارية التي تعتدي على حرم الطريق العام.

105 حالات إشغال بالمنتزة أول

كما شن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول، حملات بشأن الحد من فوضى الاشغالات وإزالة فروشات الأرصفة ومطاردة الباعة الجائلين والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وبهذا الصدد، نفذت إداره إشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد ومعاوني الإشغال حملة مفاجئة استهدفت شوارع البكباشي العيسوي وشارع مسجد سيدي بشر.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 105 حالات إشغال متنوعة وإزالة كل الحواجز والتنبيه بعدم تكرار المخالفة.

غلق منشأة وتحصيل غرامات فورية

كما تفقدت المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك، إزالة الإشغالات من رصيف محكمة الحقانية، بوجود المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي ووحدة المرافق بالحي، والإدارات المعنية بالحي "إشغال الطريق، المتابعة الميدانية"، كما تم إزالة كافة أشكال الإشغالات والمخالفات من رصيف محكمة الحقانية، لتحقيق وعودة الإنضباط بنطاق الحي.

كما قادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، حملة مكبرة بتواجد مدير التدخل السريع بالمحافظة والتفتيش ومسؤولي الأغذية، والرصد البيئي بالمحافظة، والطب البيطري، تموين الجمرك، الأمن الصناعي، مكتب العمل، التفتيش الصيدلي، وشركة الصرف الصحي والمياه ونهضة مصر، والإدارات المعنية بالحي "إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع ورخص المحلات، اللجان والمجالس، والرصد البيئي، والطرق وشئون البيئة والإيرادات، والعلاقات العامة والإعلام.

واستهدفت الحملة شارع السكة الجديدة وحمام الورشة، واسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحصيل 63000 جنيهًا غرامة فورية، وتحرير 21 إنذارًا متنوعًا، 18 محضرًا، و3 إنذارات لصيدليات، وإزالة والتحفظ على 61 حالة إشغال.

حملات بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية